Xbox Cloud Gaming : l’affichage des jeux s’améliore sur Steam Deck et ChromeOS

Malgré un rapport qualité-prix au trop (12,99 euros par mois), le Xbox Cloud Gaming (intégré au Xbox Game Pass) n’est pas réputé pour être le service de cloud le plus performant en terme d’affichage. Conscient de ces lacunes, Microsoft a mis à jour son service, ainsi que l’annonce Jordan Cohen de Microsoft sur la plateforme Reddit : « Nous venons de déployer un ensemble d’améliorations des performances sur le Xbox Cloud Gaming pour les joueurs utilisant un navigateur sur des terminaux Linux et ChromeOS. Vous pouvez vous attendre à une plus haute résolution et à une expérience de streaming plus fluide. » De fait, ces améliorations concernent aussi le Steam Deck.

Dans le détail, les améliorations concernent principalement les fps (frame per second), et donc la fluidité des animations, ainsi que la résolution, qui apparait plus fine (il était temps !) Ces améliorations seraient aussi égales désormais sur tout type de support… hormis Android. Pour rappel, le Xbox Cloud Gaming est désormais utilisable avec les casques Meta Quest 2. A quand des jeux VR Xbox jouables avec un casque Meta Quest ?