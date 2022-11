Mavic 3 Classic : DJI dévoile un drone Mavic 3 nettement moins cher, mais sans téléobjectif

Alors que la plupart des fabricants de produits électroniques ne cessent d’augmenter leurs tarifs, DJI joue une partition différente avec son Mavic 3 Classic, qui reprend les atouts du Mavic 3, le téléobjectif 12 mégapixels en moins. Le retrait du téléobjectif permet de gagner 330 euros sur la facture, ce qui est bien sûr loin d’être négligeable.

Hormis cette modification (et un poids un peu allégé de 895 grammes), on retrouve les specs du DJI Mavic 3, soit le fameux capteur Hasselblad 4/3 (20 mégapixels 24mm f/2.8-f/11) capable de filmer en 5,1 K à 50 images par seconde, la technologie d’évitement d’obstacles APAS 5.0 (analyse de l’environnement jusqu’à 200 mètres), l’activeTrack 5.0, la géolocalisation GPS, GLONASS et BeiDou sans oublier le systèm AirSense qui avertit par exemple de la présence proche d’un avion ou d’un hélicoptère.

L’autonomie avoisinerait les 46 minutes, de quoi assurer une distance de vol de 30 km (transmission live de vidéo HD jusqu’à 15 km). Le DJI Mavic 3 Classic est disponible sur Amazon au prix de 1599 euros.