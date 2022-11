Netflix rachète le studio Spry Fox

Netflix annonce l’aquisition du studio de jeux indés Spry Fox, à qui l’on doit l’excellent titre plein de douceur Cozy Grove. Spry Fox devient donc le 6ème studio de jeux vidéo à rejoindre le giron de la société au N rouge. Amir Rahimi, le Vice President des studios de jeux chez Netflix, rappelle à qui veut l’entendre dans un article de blog l’objectif de cette stratégie d’acquisitions tout azimut : « Notre aventure dans les jeux ne fait que commencer, mais je suis fier du travail de base que nous avons accompli pour développer notre capacité créative interne afin que nous puissions offrir la meilleure expérience de jeu possible, sans publicité ni in- achats d’applications – à nos membres dans le cadre de leur adhésion. »

Un screenshot de Cozy Grove, l’excellent sim-life aventure du studio Spry Fox

Spry fox a été créé en 2012 par David Edery et Daniel Cook; le studio s’est rapidement fait un nom dans la sphère indé avec de très bons titres comme Triple Town, Alphabear et Cozy Grove. « Lorsque David et moi avons fondé Spry Fox il y a douze ans, notre objectif était de créer un endroit où des personnes gentilles et créatives pourraient créer de beaux jeux originaux dans un environnement favorable qui apportait le bonheur aux personnes qui y jouaient », a déclaré Daniel Cook, co -fondateur de Spry Fox, dans le même article de blog. « Après de nombreuses conversations sincères, nous sommes tous ravis de rejoindre Netflix en tant que studio de jeu interne et de créer ensemble des jeux incroyables. »

L’annonce de ce rachat intervient à peine deux semaines après que Netflix ait confirmé la création d’un nouveau studio de jeu en Caroline du Sud. Malgré un catalogue très orienté casuals, les jeux de Netflix (disponibles aux abonnés du service) peinent encore à trouver leur public : l’ensemble des titres estampillés Netflix ont à peine atteint les 23 millions de téléchargements sur mobile (pour 35 jeux disponibles), un chiffre extrêmement faible alors que le nombre d’abonnés est de 221 millions.