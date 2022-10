OnePlus dévoile le calendrier de sortie d’Android 13 pour ses smartphones

OnePlus a partagé la liste de ses smartphones qui auront le droit à Android 13 (avec la surcouche OxygenOS 13), ainsi que le calendrier de sortie. Les dates concernent le déploiement des bêtas, mais il est « facile » de calculer la date de sortie de la version stable : le constructeur attend généralement quelques semaines.

OnePlus évoque des appareils qui ont déjà pu avoir une bêta ou la version finale. Le OnePlus 10 Pro a eu le droit à sa bêta d’Android 13 en août et la version est disponible depuis le 21 septembre. Il y a ensuite eu en septembre une bêta du système d’exploitation pour les OnePlus 10R, 9 Pro et 9. Il y a également eu une bêta pour les OnePlus 10T, OnePlus 9RT, OnePlus 9R, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro et OnePlus 8T.

Quelle est la suite ? Au quatrième trimestre de 2022, OnePlus proposera la bêta d’Android 13 pour les OnePlus Nord 2T et Nord CE 2 Lite. Il n’y a pas encore une date précise. Et au premier semestre de 2023, cela concerna les OnePlus Nord CE 2, Nord 2, Nord N20 et Nord CE.

Avec ce calendrier, OnePlus confirme également que les OnePlus 7 ne recevront, semble-t-il, pas Android 13, ce qui correspond à la position de la marque qui ne promet que deux mises à jour majeures d’Android à ses smartphones haut de gamme.