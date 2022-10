Le Métavers rapporte de moins en moins… et coûte de plus en plus cher à Meta

Meta va-t-il se relever de son escapade dans le Métavers ? Les chiffres cumulés des résultats de la division Reality Labs permettent de comprendre le désamour profond des investisseurs pour l’action Meta. Cette dernière a dégringolé depuis le début de l’année au point que Meta n’est plus que la 21ème capitalisation à la bourse de New York ! Les résultats cumulés sur deux ans offrent une vue presque glaçante du bourbier dans lequel semble s’être enlisé Meta, car le triste constat est bien que le Métavers coûte de plus en plus cher à Meta… et lui rapporte de moins en moins ! Ainsi, sur le trimestre écoulé, reality Labs a réalisé un chiffre d’affaires de 290 millions de dollars seulement, soit le pire CA des deux ans écoulés. Dans le même temps, les pertes de la division ont atteint 3,96 milliards de dollars (!), soit les secondes pertes les plus élevées jamais enregistrées par Reality Labs.

La tendance est lourde depuis un an, avec une augmentation très sensible des pertes… et dans le même temps une baisse des revenus constante depuis le Q4 2021. Meta paye de façon sévère une accumulation de mauvaises stratégies : pas de nouvelle version du casque VR Meta Quest avec la concurrence du Pico 4 en face, un métavers horizon Worlds dénué de tout intérêt à l’heure actuelle (et donc déserté par les utilisateurs), sans oublier l’hallucinante augmentation tarifaire de 100 euros sur chacun des deux modèles de Meta Quest 2. Pour ne rien arranger, Meta ne prévoit pas de lancer son nouveau Meta Quest 3 avant la fin de l’année 2023. ce qui va laisser un boulevard au Pico 4 en Europe et en Asie (le casque du fabricant chinois est un très gros cran au-dessus du Quest 2 au plan technique).