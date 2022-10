Age of Empires 4 envahira les consoles Xbox Series et le Xbox Game Pass en 2023

C’est une belle annonce pour les consoles Xbox Series, et désormais la confirmation que 2023 ne sera décidément pas comme 2022. Il y aura en effet de quoi faire en exclusivités sur les consoles de la firme de Redmond, entre Starfield, Redfall, Forza Motorsports, Stalker II, Planet of Lana, Replaced et donc aussi… Age of Empires 4 ! Le célèbre jeu de stratégie et de conquêtes d’Ensemble Studios (distribué par Microsoft Studios) était jusqu’ici uniquement disponible sur PC et PC Game Pass, mais Xbox a entendu la complainte des fans et annonce donc que Age of Empires 4 sortira bien sur Xbox Series et dans le Xbox Game Pass dès l’an prochain. Espérons que d’ici là on aura droit à un combo clavier-souris compatible avec la console…



Une bonne nouvelle arrivant rarement seule, on apprend aussi que Age of Empires II: Definitive Edition débarquera sur Xbox Series et dans le Xbox Game Pass le 31 janvier 2023.