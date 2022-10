YouTube s’améliore avec un mode ambiant, zoom sur les vidéos et plus encore

YouTube annonce la mise en place de plusieurs améliorations, aussi bien au niveau de son interface qu’au niveau des fonctionnalités. Il est question d’un mode ambiant, d’un zoom sur les vidéos et plus encore.

Le mode ambiant modifie la couleur d’arrière-plan de l’application de manière subtile pour s’adapter à la vidéo en cours de lecture, un effet qui selon YouTube vise à attirer les spectateurs vers le contenu. Le mode ambiant sera disponible sur le Web et sur la version mobile lorsque le thème sombre sera activé. En parlant du thème sombre, il évolue pour devenir encore plus sombre qu’auparavant.

Avant/après

Quant au lecteur vidéo, les liens YouTube dans les descriptions des vidéos se transformeront en boutons, et les actions telles que partager et télécharger ont été mises à jour pour minimiser les distractions. Le bouton d’abonnement a une forme et une couleur actualisées, YouTube ayant supprimé la teinte rouge.

Avant/après

Sur les appareils sous iOS et Android, une fonction de zoom par pincement, qui a été en phase de test, est déployée à partir d’aujourd’hui pour tout le monde. Les utilisateurs peuvent effectuer un zoom avant ou arrière sur une vidéo, et lorsque la fonction de zoom avant est utilisée, le reste de la vidéo reste zoomé jusqu’à ce que l’utilisateur effectue un zoom arrière.

Dernier élément, la recherche précise a également été mise en place pour faciliter le retour en arrière à un endroit précis d’une vidéo. Les utilisateurs peuvent faire un balayage lorsqu’ils regardent une vidéo pour voir une rangée de vignettes qui les aideront à trouver la partie exacte de la vidéo qu’ils recherchent.

YouTube indique que les changements seront progressivement disponibles au fil des semaines pour l’ensemble des utilisateurs.