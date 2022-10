Halo Infinite : l’hiver arrive, et le mode Forge aussi (tous les détails de la Winter Update)

Malgré les départs, malgré les difficultés internes, 343 Industries est finalement parvenu à accoucher du nouveau contenu hivernal de Halo Infinite. Plutôt bien né malgré les moqueries et une première présentation assez désastreuse, Halo Infinite souffre pourtant depuis sa sortie d’un manque patent de nouveaux contenus, sans compter que 343 Industries n’a pas tenu ses promesses initiales : exit le mode coopératif en écran partagé, l’extension de la campagne reportée à 2023, sans oublier les nouveaux contenus de la partie multi-joueurs qui arrivent au compte-gouttes.

Mais donc cette fois, c’est acté : une nouvelle mise à jour pour Halo Infinite sera disponible le 8 novembre prochain et un trailer en détaille le (riche) contenu. Cette Winter Update proposera deux nouvelles cartes pour le multi, Argyle et Detachment, un nouveau mode de jeu asymétrique opposant des combattants avec camouflage optique à une team d’opposants avec détecteurs, un nouveau système d’XP avec plus de gains pour le temps passé en multi-joueurs, et un Battle Pass avec 30 échelons. Le mode coop en ligne est passé en revue, et l’on comprend qu’il sera possible de garder son équipement en cas de défaite. Mais le clou de cette présentation de la Winter Update, c’est bien sûr le Mode Forge, dont la date de disponibilité avait été confirmé au début du mois de septembre.