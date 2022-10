SpeedFolding : le robot qui plie le linge comme un être humain…ou presque

Plier le linge reste une tâche ingrate, une tâche dont des robots ultra sophistiqués pourraient bien s’acquitter dans le futur. Dans le futur seulement ? Des chercheurs de l’Université de Berkeley (Californie) et de l’institut Karlsruhe (Allemagne) ont conjointement mis au point le SpeedFolding, un robot équipé de deux gros bras robotisés industriels et piloté par une IA de machine learning à réseau neuronal baptisée BiMaMa-Net (reconnaissance visuelle et analyse des objets dans l’espace).

SpeedFolding ne concurrence pas encore la rapidité d’un être humain, mais peut tout de même effectuer jusqu’à 40 pliages de linges en une heure. SpeedFolding se distingue des robots-armoires plieurs de linge par sa capacité à trier le linge en vrac avant de démarrer le pliage proprement dit, exactement comme le ferait un être humain cette fois ! Si le robot ne brille pas par sa vitesse, les résultats sont en revanche impeccables avec un taux de pliages corrects de 93%. Mieux encore, SpeedFolding s’améliore de pliages en pliages. Tout cela est bel t bien bon, mais à quand un SpeedFolding en leasing ? Une seule certitude : pas tout de suite.