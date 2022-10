Le Pico 4 Pro est de sortie, mais seulement en Chine (eye-tracking et face-tracking au programme)

Prenez le Pico 4, rajoutez lui l‘eye-tracking, le face-tracking et de la RAM LPDDR5, et vous avez le Pico 4 Pro, un casque VR léger et performant qui est malheureusement uniquement proposé à la vente en Chine. Cette exclusivité du marché chinois est une surprise dans la mesure où le Pico 4 Pro avait bien été annoncé en même temps que le modèle grand public. Alors certes, Pico commercialise bien en Europe le Pico 4 Enterprise, équivalent du Pico 4 Pro avec 512 Go de stockage, mais ce dernier est uniquement destiné au marché professionnel et ne permet pas d’accéder aux titres du Pico Store. Dommage vraiment, car cette version est proposée au prix ultra compétitif de 900 dollars, soit moitié moins que le Meta Quest Pro !

Un petit rappel pour finir des specs du Pico 4 Pro : lentilles pancake, écran LCD 2160 x 2160 pixels par oeil (1200 ppp) avec FoV horizontal 105° et FoV vertical 105°, fonctions eye tracking et face-tracking, caméra passthrough 16 mégapixels couleur, processeur Snapdragon XR2 avec 8 Go de RAM LPDDR5, poids de 280 grammes pour la partie frontale, batterie 5000 mAh, sans oublier un moteur haptique dans les manettes.