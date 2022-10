Silent Hill 2 Remake annoncé sur Playstation, Silent Hill f multiplateformes, et les autres annonces de Konami

Konami avait du lourd à présenter pour le retour de la franchise horrifique Silent Hill. Silent Hill 2 Remake s’annonce comme un grand titre horrifique sur PS5, la console de Sony bénéficiant d’une exclusivité temporaire d’un an. Le studio Bloober Team (The Medium) est en charge de ce remake réalisé à l’aide du moteur Unreal Engine 5.

Produit par Motoi Okamoto (New Super Mario Bros) et écrit par Ryukishi07, Silent Hill f placera son action dans les années 60. Le titre est développé par le studio Neobards Entertainment. On ne sait pas encore sur quelle plateforme le jeu sera disponible.

Le flou est de mise pour Silent Hill: Townfall, conjointement développé par Annapurna Interactive et NoCode Studio. rien n’a filtré sur le contenu du jeu, sachant que le teaser (ci-dessous) reste franchement cryptique.

Enfin Konami a dévoilé quelques informations supplémentaires sur Return to SILENT HILL, un film réalisé par Victor Hadida. Le scénario s’appuie sur les événements de Silent Hill 2. Là encore, aucune date de sortie.