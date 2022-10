Google annonce Android 13 (Go Edition) avec plusieurs nouveautés

Google dévoile aujourd’hui Android 13 (Go Edition), cette version a le droit à plusieurs nouveautés. Pour rappel, les versions Go Edition se destinent surtout aux smartphones d’entrée de gamme n’ayant pas beaucoup de puissance.

Avec Android 13 (Go Edition), Google apporte les mises à jour du système Google Play aux appareils Go, ce qui permet de s’assurer que les smartphones reçoivent régulièrement des mises à jour logicielles importantes, en dehors de la version majeure d’Android. Ainsi, la livraison des mises à jour critiques sera simple et rapide, sans compromettre la disponibilité du stockage sur l’appareil.

Cette version apporte également la nouvelle fonction Découvrir, qui permet aux utilisateurs de faire un balayage vers la droite sur l’écran d’accueil pour afficher une liste d’articles et d’autres contenus.

La nouvelle mise à jour apporte également pour la première fois Material You à Android Go, de sorte que les utilisateurs peuvent personnaliser l’ensemble de la palette de couleurs de leur téléphone pour la coordonner avec leur fond d’écran. Lorsque vous définissez l’image de votre fond d’écran, vous pouvez choisir parmi quatre schémas de couleurs correspondants.

Outre les nouvelles fonctionnalités adaptées aux besoins des utilisateurs, cette mise à jour apporte certaines des principales fonctionnalités d’Android 13, comme les autorisations de notification, les préférences linguistiques des applications et plus encore.

Les smartphones avec Android 13 (Go Edition) arriveront en 2023 selon Google. Le groupe en profite pour annoncer qu’il y a plus de 250 millions d’appareils mensuels qui tournent sous Android Go.