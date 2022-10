Starlink Aviation : SpaceX lance l’internet satellitaire dans les avions

Le service d’internet satellitaire Starlink sera bientôt disponible dans les avions. SpaceX annonce sur son compte Twitter Starlink Aviation, un nouveau service qui s’adresse uniquement aux compagnies aériennes et qui permettra à terme de bénéficier d’un débit de 350 Mbps à l’intéreur d’avions en vol, sans oublier une latence de seulement 20 ms. Les compagnies intéressées devront équiper leurs appareils de l’Aero Terminal, un terminal destiné aux appels video, aux jeux en ligne et à tout autres activités nécessitant du haut débit. Starlink aviation promet d’être une petite révolution dans le secteur de l’aéronautique commerciale : actuellement, les débits à l’intéeieur des avions ne dépassent pas les 10 Mbps, et encore, à une altitude assez basse.

With Starlink, passengers will be able to access high-speed, low-latency internet from the moment they walk on their plane → https://t.co/bcn8jvpKgi pic.twitter.com/mDDQou1ZA3 — SpaceX (@SpaceX) October 19, 2022

Starlink Aviation assurera la connexion internet haut débit du taxi jusqu’à l’avion, l’objectif à plus long terme étant de couvrir les plus gros aéroports mondiaux et les principales flottes d’appareils. Ce nouveau service rentrera en activité en 2023.