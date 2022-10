Capcom annonce la date du Resident Evil Showcase (c’est bientôt)

Les amateurs de jeux vidéo horrifiques ont vraiment de quoi se pâmer en ce mois d’octobre. Quelques heures après la confirmation par Konami d’un streaming-live consacré à Silent Hill, c’est au tour de Capcom d’enchainer avec l’annonce d’un Resident Evil Showcase dans la nuit du 20 au 21 octobre. Il devrait y être question du remake de Resident Evil 4 qui sortira sur la Nintendo Switch le 24 mars 2023 (après déjà une excellente version VR pour le Meta Quest 2) mais aussi de l’extension Winters de Resident Evil Village prévue pour le 28 octobre prochain.

Une petite séquence de gameplay de RE Village sur PSVR 2 ne serait pas totalement improbable, le jeu ayant été annoncé pour ce support. Bref, du très lourd en perspective, même si les fans de la franchise attendent forcément un « one more thing ». Le Resident Evil Showcase sera diffusé dans la nuit de jeudi à vendredi sur YouTube et sur Twitch.