Marvel : Harrison Ford débarque dans le MCU !

Les bruits couraient depuis plusieurs jours, mais c’est désormais officiel : le célèbre acteur Harrison Ford, devenu ultra populaire suite à ses rôles cultes dans Star Wars et Indiana Jones, rejoindra bien le MCU ! L’acteur américain tiendra le rôle de Thaddeus Ross, et remplacera donc le grand William Hurt malheureusement décédé au début de cette année. Harrison Ford sera au casting de Captain America : New World Order (ou Captain America 4), un film important dans le Marvel Cinematic Universe puisqu’il officialise le passage de relais entre Steve Rogers et Sam Wilson (Anthony Mackie).

Le site Deadline rapporte aussi que Ford devrait par la suite intégrer le casting de Thunderbolts (récemment annoncé au Comic-Con de San Diego), toujours dans le même rôle de Thaddeus Ross. Le vénérable Ross s’allierait avec Valentina de Fontaine dans ce nouveau métrage. L’acteur aura du temps pour se préparer puisque Thunderbolts n’est pas attendu avant le mois de juillet 2024, quelques semaines seulement après la sortie programmée de Captain America : New World Order (1er mai 2024).

Les nombreux fans d’Harrison Ford pourront retrouver l’acteur à l’écran encore plus tôt dans le prochain Indiana Jones qui sortira en salles le 28 juin 2023.