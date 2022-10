Arecibo : il n’y aura pas de seconde vie pour l’emblématique radiotélescope

Avant même l’arrivée des télescopes spatiaux, le radiotélescope Arecibo situé à Porto Rico a été l’un des emblèmes les plus populaires de la science moderne. Arecibo a été la grande oreille du projet SETI de recherche de civilisations extra-terrestres, et dans la même veine, a servi en 1974 à transmettre un message radio en direction de Messier 13 avec le fol espoir que des E.Ts puissent récupérer ce message ! Plus communément, le radiotélescope d’Arecibo était surtout utilisé dans le cadre d’études atmosphériques ou de radioastronomie. Le site d’Arecibo est même apparu dans plusieurs films !

Le radiotélescope d’Arecibo, quelques mois avant l’écroulement de son immense parabole de 300 mètres de diamètre

Au mois d’août 2020, tout commence à s’écrouler au sens propre du terme : deux des câbles qui soutiennent la plateforme scientifique du télescope se détachent de leur support. La National Science Foundation (NSF), gérante du site, estime alors que le télescope ne peut pas être « sauvé ». Quelques mois plus tard, l’immense parabole du radiotélescope s’effondrait sur elle-même.

Après un très long audit du site, le couperet est tombé : la National Science Foundation annonce que le radiotélescope d’Arecibo ne sera pas reconstruit et qu’à sa place, dès 2023, se tiendra un centre d’éducation pour les STEM. La perte symbolique est immense, mais la relève est assurée : le radiotélescope chinois Fast, 500 mètres de diamètres, est ouvert à la communauté scientifique depuis 2019.