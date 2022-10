C’est une date majeure pour le marché Android et la preuve que Google peut encore faire bouger les lignes… avec près de 5 ans de retard tout de même sur Apple. Le site XDA-Developers affirme en effet que la dernière build d’Android 13 installée sur les modèles des gammes Pixel 7/7 Pro n’autorise plus le démarrage des apps codées en 32 bits. Il ne s’agit pas ici d’une contrainte hardware mais bien software dans la mesure où le processeur Tensor Core 2 est parfaitement capable de gérer le 32 bits en plus du 64 bits.

Les Pixels 7 deviennent donc les premiers smartphones Android « full » 64 bits, ce qui ne devrait occasionner aucun changement particulier pour les propriétaires de Pixel 7 (sauf peut-être pour quelques très anciennes apps qui ne sont plus mises à jour depuis longtemps). Les bruits courent qu’il en irait de même pour la prochaine tablette de Google, ce qui pourrait bien montrer la voie au reste du marché sous écosystème Android. Petit rappel historique, chez le concurrent Apple, le passage au 64 bits a été entériné dès 2017 et la sortie d’iOS 11. Mieux vaut tard que jamais.

*Pour faire très court, la différence entre le 32 bits et le 64 bits se situe principalement au niveau de taille des registres. Avec 64 caractères gérables simultanément contre 32 caractères pour une puce 32 bits, les processeurs/systèmes 64 bits sont plus véloces car ils peuvent traiter plus de données en simultané.