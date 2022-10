The Chant : l’intriguant jeu d’aventure dévoile du gameplay

Avec ses superbes cinématiques et son ambiance un brin horrifique, The Chant a de quoi intriguer, d’autant qu’il s’agit d’un des premiers titers du studio Brass Token. Le jeu se dévoile enfin un peu plus à quelques semaines à peine de son lancement sur consoles et PC, sous la forme d’une vidéo de gameplay commentée par le directeur créatif du studio, Mike Skupa.

The Chant place son action dans une petite île du Nord-Ouest Pacifique baptisée l’île de la Gloire sur laquelle se déroulent d’étranges cérémonies occultes. Pour on ne sait quelles raisons, la jeune Jess se retrouve dans ce coin paumé suite à un traumatisme personnel, et devra faire attention à ne pas sombrer dans la folie. La santé mentale de l’intéressée est d’ailleurs représentée par trois jauges (Mental, Santé et Spiritualité) qu’il faudra maintenir à l’équilibre tout au long du jeu.

Mélange de jeu d’aventure point and click, de puzzles, de gestion de ressources et de survival horrifique, The Chant tentera donc de maitriser cette grosse tambouille pour le plus grand plaisir du joueur. Le jeu est prévu pour le 3 novembre prochain sur PS5, Xbox Series et PC.