Humankind n’a plus de date de sortie sur consoles PlayStation et Xbox !

Voilà qui n’est pas banal. Le jeu de gestion-stratégie Humankind (un concurrent de Civilization) était annoncé pour le 4 novembre prochain sur consoles PlayStation et Xbox, mais pour une raison encore inconnue, Sega (l’éditeur) et Amplitude Studios (le développeur) viennent d’annoncer que le jeu ne serait plus disponible à la date prévue. Pire encore, Humankind n’a plus de date de sortie du tout !



Peu rassurant aussi, et comme seule explication de ce report (annulation ?), le communiqué parle d' »enjeux particuliers » qui ont emmené à cette décision. Sega informe aussi les joueurs consoles qui avaient déjà précommandé le jeu que ces derniers peuvent immédiatement se faire rembourser. Voilà qui n’inspire vraiment pas confiance. Pour information, c’est un studio américain, Aspyr, et non Amplitude Studios, qui est en charge du portage sur consoles d’Humankind (déjà dispo pour PC).

Le studio texan aurait-il du mal à fournir dans les délais ? Un report sine die semble indiquer que le soucis est nettement plus grave. Les consoles PlayStation et Xbox perdent en tout cas en route l’un des gros jeux prévu pour cette fin d’année, l’un des rares aussi qui n’avait pas été reporté à l’an prochain. Pour Xbox la perte est encore plus grande puisque le jeu devait sortir day one dans le Xbox Game Pass.