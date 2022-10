Microsoft Office change de nom et devient Microsoft 365

Microsoft Office ne va plus s’appeler ainsi, la suite bureautique va prendre le nom Microsoft 365. Il s’agit du changement le plus important pour le célèbre outil en l’espace de plus de 30 ans.

Les applications telles qu’Office, PowerPoint, Outlook et Excel feront partie de Microsoft 365 et l’application mobile Office, là où Office.com et Office pour Windows auront une nouvelle icône, un nouveau look et plus de fonctionnalités, a déclaré Microsoft. Les changements commenceront à être déployés pour Office.com le mois prochain et l’application Office sur Windows et l’application mobile verront les changements en janvier 2023.

Même si Microsoft 365 sera le centre de ses logiciels de productivité, Microsoft a déclaré que la marque Office subsistera de manière limitée, car la société continuera à proposer des achats uniques de ces applications aux consommateurs et aux entreprises via les formules Office 2021 et Office LTSC.

Vous avez peut-être déjà entendu parler de Microsoft 365. C’est normal, il y a deux ans, Microsoft a rebaptisé les abonnements Office 365 en Microsoft 365.