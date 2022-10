Le Cannes Gaming Festival récompensera les meilleurs jeux vidéo dès 2023

Après les Games Awards, les Bafta Awards, Les Pégases ou bien encore les E3 Awards, voilà qu’une nouvelle cérémonie va tenter de s’intercaler dans le lourd calendrier mondial des festivals de jeux vidéo. Le premier Cannes Gaming Festival se tiendra au mois d’octobre 2023, soit peu de temps avant la Paris Games Week. Selon Antoine de Tavernost, le directeur de l’agence de communication événementielle Auditoire (partenaire et co-créateur du nouveau festival), le Cannes Gaming Festival serait plutôt à comparer au Festival de Cannes pour le cinéma, les Pégases (centrés sur les productions françaises) étant alors plutôt comparables aux Césars.

Les organisateurs du Cannes Gaming Festival promettent un « jury international et des personnalités légitimes, connues et passionnées », ce qui laisse clairement entendre que la cérémonie sera tournée vers les jeux de tous les horizons et de tous les pays. Le premier Cannes Gaming Festival prendra plutôt de airs de cérémonie unique, mais les éditions suivantes seront de vrais festivals s’étendant sur 5 jours. A noter tout de même que la ville de Cannes accueille déjà le Cannes Festival International des Jeux. L’édition 2023 se tiendra d’ailleurs du 24 au 26 février.