Record : le réseau américain ESnet dispose d’une bande passante de 46 Terabits par seconde !

Le réseau américain ESnet, qui appartient au Département US à l’Energie, vient de battre son propre record de bande passante. Il y a quelques jours, ESnet a atteint le débit faramineux de 46 Terabits par seconde, une bande passante monstrueuse qui alimente principalement des supercalculateurs ainsi que des laboratoires scientifiques de pointe. C’est bien entendu très au-dessus de ce que propose le réseau fibré des opérateurs américains, ce dernier ne dépassant pas les 5 à 8 Gb par seconde.

Ce record de bande passante a été obtenu avec la dernière version du réseau, ESnet6, qui permet à chaque dérivation de transférer entre 400 Gigabits et 1 Terabit par seconde. A noter que l’on parle bien ici de bande passante (« la capacité à ») et non de vitesse de transfert. Le record du transfert de données le plus rapide est détenu par le NCIT (un labo japonais), avec un débit supérieur à 1 Petabit/s !

Esnet couvre l’ensemble du territoire américain via un réseau de 20 000 kilomètres de fibre optique, et n’est destiné qu’au secteur de la recherche de pointe (NASA, MIT, Berkeley, Supercalculateurs météorologiques, informatique quantique, etc), un secteur de plus en plus gourmand en volume données. A noter que la version ESnet6 du réseau a été conçue en collaboration avec AMD pour la partie architecture hardware