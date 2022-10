Cyberattaque : le studio 2K Games confirme le vol et la revente de données personnelles

Le studio 2K Games, à qui l’on doit d’excellentes simu sportives, a confirmé le vol puis la revente des données personnelles d’un certain nombre de ses clients. Il y a quelques semaines, la filiale de Take-Two Interactive avait déjà annoncé qu’une faille dans ses serveurs avait peut-être été exploitée, une crainte aujourd’hui confirmée.

Depuis quelques jours, 2K a commencé à envoyer des mails aux utilisateurs pour leur demander de modifier leurs mots de passe: “Nous vous contactons pour vous informer qu’un tiers non autorisé a obtenu l’accès à un volume limité de vos données personnelles détenues dans le système de gestion de 2K et en a fait une copie, puis les a mises en vente. Nous tenons à souligner d’emblée que la protection et la sécurité des données personnelles sont très importantes pour nous, et nous regrettons profondément que cela se soit produit.”

En revanche, 2K précise que « rien n’indique » que les informations financières ou les mots de passe « aient été compromis », ce qui est finalement un moindre mal. Enfin, le studio ajoute avoir pris des mesures pour empêcher que ce type de piratage puisse se renouveler, allant même jusqu’à lancer « une enquête médico-légale approfondie avec l’aide d’experts externes en cybersécurité ».