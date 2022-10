Le Steam Deck est enfin disponible à la vente sans réservation

C’est peu dire que ce jour était attendu par de nombreux joueurs : Valve vient de publier un communiqué pour annoncer qu’il était désormais possible de commander le Steam Deck sans passer par une procédure de réservation. Pour autant, les délais de livraison ne se sont pas vraiment raccourcis : ainsi les Steam Deck 256 Go ou 512 Go sont livrables sous une à deux semaines, et l’on dépasse allègrement le mois pour le modèle 64 Go, la date livraison se situant quelque part dans une énorme fourchette entre octobre et décembre.

De plus, Valve prévient déjà d’un possible retour à l’ancien système de réservation :« notre capacité de production, de traitement et d’envoi reste limitée. Si le nombre de commandes pour un modèle de Steam Deck donné croit plus rapidement que nos capacités d’expédition dans des délais raisonnables, les dates de livraison prévues deviendront de plus en plus lointaines. À partir d’un certain point, le mode de réservation sera réactivé le temps que nous rattrapions le retard accumulé. »

Outre l’ouverture des commandes sans réservation, Valve commercialise enfin sa station d’accueil pour le Steam Deck. L’appareil est proposé à 909 euros et comprend un port USB-C, trois ports USB-A 3.1, un port Ethernet Gigabit, un port HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.4.