Livebox : Orange remplace les anciens décodeurs blancs par les modèles 4K

Orange lance une campagne qui permet aux clients ayant encore une Livebox avec le (vieux) décodeur blanc (qui a pour identifiant UHD90) de passer sur le nouveau décodeur TV 4K. Ce sera une opération gratuite pour les clients.

Les abonnés qui ont une Livebox avec le décodeur blanc ont reçu ou vont recevoir un courrier leur informant du changement à venir pour basculer sur le nouveau modèle, rapporte Alloforfait. Ce décodeur est compatible avec la 4K et le Dolby Atmos pour une meilleure qualité d’image et un meilleur son. Le design est beaucoup plus sobre, le volume est plus compact et l’appareil est sans fil grâce à la connectivité Wi-Fi qui lui permet de s’intégrer facilement et discrètement. Aussi, le décodeur supporte plusieurs applications de streaming, dont Netflix, Amazon Prime Video et Disney+.

Pourquoi ce changement ? Orange annonce à ses clients que le décodeur blanc ne sera plus mis à jour et cessera de fonctionner à compter du 9 novembre 2022. Orange procède donc au remplacement afin que les clients puissent continuer à regarder les chaînes de télévision.

D’autre part, ceux qui ont une vieille Livebox vont là aussi changer de box. En effet, Orange va leur proposer la Livebox 4. À l’instar du décodeur, le changement est gratuit et l’offre des clients ne change pas (tout comme le prix qui reste le même).