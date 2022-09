Réalité augmentée : le Magic Leap 2 est disponible à la vente en France (oui mais…)

Le Magic Leap 2, de véritables lunettes AR conçues par la société américaine éponyme, est enfin disponible à la vente en France. A priori, il y a de quoi être enthousiaste : l’appareil est deux fois plus compact et 20% plus léger que son prédécesseur, dispose d’une technologie « dynamic dimming » qui améliore le rendu des objets AR et les rend plus « solides » dans l’environnement réel, les optiques ont été améliorées (les textes AR sont maintenant faciles à lire d’assez « loin »), et le champ de vision (FoV), généralement le gros point noir des casques/lunettes AR, passe désormais à 70°.

The most immersive enterprise AR device is now available. Built for enterprise. Developed for developers. Designed for extended daily use. Learn more and order at the link in our bio. pic.twitter.com/KAOb79lneC — Magic Leap (@magicleap) September 30, 2022

A l’intérieur du Magic Leap 2 se trouvent un processeur AMD Zen 2 à 4 cœurs, une caméra 12,6 mégapixels accompagnée par des capteurs de distance, d’eye tracking et de hand tracking, 256 Go de capacité de stockage, et une batterie capable de tenir jusqu’à 3,5 heures entre deux recharges. Passons au sujet qui fâche : le Magic Leap 2 est proposé à la vente à près de 3500 euros pour le modèle standard, plus de 4000 euros pour le modèle accompagné d’outils pour l’entreprise et plus de 5000 euros pour la version tout en un avec un abonnement de 2 ans à un service de fonctions orientées business.

Ce ne sont pas tant les prix qui choquent que le fait que Magic Leap a totalement abandonné son projet de vendre son casque AR au grand public, un revirement total par rapport aux objectifs que s’étaient fixés la société à son origine. C’est très dommage, et c’est aussi un joli cadeau à Apple, ce dernier ayant désormais le champ libre pour convertir les humains que nous sommes de la nécessité de la AR et de ses applications.