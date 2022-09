Liberty 4 : Anker dévoile des écouteurs avec fonction de suivi de rythme cardiaque

Anker ne nous avait pas habitué à autant d’innovations. La division Soundcore du fabricant vient en effet de dévoiler les Soundcore Liberty 4 , des écouteurs dotés d’une fonction de suivi de rythme cardiaque. On attendait cette fonction chez les AirPods d’Apple, mais c’est finalement l’accessoiriste Anker qui s’y colle ! Ce capteur est couplé à une app dédiée afin que l’utilisateur puisse bien sûr récupérer un historique de ses données cardiaque.

Outre cette nouveauté surprenante, les Liberty 4 affichent un design plaisant et disposent de tous les atouts des précédents modèles, soit l’ANC HearID (réduction de bruit active qui gère aussi l’Audio Spatial 3D Surround), l’ACAA (double pilote acoustique coaxial) et bien sûr la prise en charge des codecs LDAC, AAC et SBC (l’aptX manque malheureusement à l’appel, ce qui est bien dommage pour des écouteurs sans fil).

L’autonomie est annoncée à 9 heures, ou 28 heures avec le boitier de recharge qui sert aussi de mini-batterie. Les Soundocre Liberty 4 seront disponibles prochainement à la vente au prix de 149,99 dollars