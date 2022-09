The Callisto Protocol : le gros AAA multiplateformes qui va mettre tout le monde d’accord ? (trailer)

Forcément, les fans du divin chauve et de la PlayStation (ils sont nombreux) n’ont d’yeux que pour God of War: Ragnarok en cette fin d’année 2022, même si la partie technique du titre accuse tout de même coup de la « cross generation » (le jeu sera compatible sur PS4 et PS5). C’est de toute façon un titre multiplateformes, Elden Ring, qui s’arroge haut la main le titre de meilleur AAA de l’année 2022, et c’est un autre jeu multiplateforme, Callisto Protocol, qui pourrait bien mettre tout le monde d’accord en terme de réalisation. Le dernier trailer 4K du jeu de est en effet une véritable démonstration du moteur Unreal Engine , une claque comme on en avait plus vu depuis la séquence de trailer d’Hellblade II. Modélisations, textures, effets de lumière et de particules, changement de focus in-game, tout ce que l’on voit est au top du rendu graphique.



Pour rappel, The Callisto Protocol est un TPS horrifique dont l’action se déroule dans une prison du futur, Black Iron, prison basée sur l’une des lunes de Jupiter. Des évènements dramatiques se sont déroulés à l’intérieur de ce pénitencier de haute sécurité, et le pilote Jacob Lee va rapidement être confronté à des créatures difformes et extrêmement létales. A noter que l’on reconnait dans ce trailer l’actrice Karen Fukuhara, qui joue le rôle de Kimiko Miyashiro dans l’excellente série The Boys sur Amazon Prime Video. The Callisto Protocol sortira sur PS5, PS4 Xbox Series, Xbox One et PC le 2 décembre prochain.