Bouygues Telecom veut lutter contre l’exclusion numérique avec son opération « le don de giga »

Bouygues Telecom dit vouloir lutter contre l’exclusion numérique, c’est pour cela que l’opérateur lance son opération « le don de giga ». C’est la deuxième fois que le groupe propose cette opération.

Le retour de l’opération « Le don de giga »

Voici ce qu’indique Bouygues Telecom dans son communiqué :

Parce que le numérique fait aujourd’hui partie intégrante du quotidien, que la crise sanitaire que nous avons traversée rend encore plus vital ce besoin de lien social et la nécessité de rompre l’isolement, Bouques Telecom lance la seconde édition de l’opération « Le don de giga » auprès de ses collaborateurs et clients pour les sensibiliser et agir ensemble contre l’exclusion numérique et la précarité.

Selon le baromètre numérique 2021 du Credoc, près d’une personne sur dix en France n’a pas accès à Internet, faute d’équipement. Bouyques Telecom s’est donc associé à quatre associations pour donner des forfaits et des smartphones à ceux qui en ont besoin grâce à son opération.

Il s’agit d’une collecte de gigas proposée du 29 septembre au 6 novembre. Elle débute aujourd’hui auprès des 10 000 collaborateurs de Bouygues Telecom et le 7 octobre pour ses clients mobiles. Chacun pourra donner 1 Go symbolique afin de soutenir l’une des quatre associations parmi : APF France handicap, FAGE, Petits Frères des Pauvres ou Social Builder.

Le don se fait par le biais de l’application Bouygues Telecom, en se rendant dans la section « Le don de giga » puis « Je participe ». Il faut ensuite sélectionner une association. Le don reste symbolique et ne sera donc pas prélevé de l’enveloppe data du forfait du client.

Au total ce sont 20 000 forfaits de 20 Go et 10 000 smartphones qui seront offerts aux quatre associations. Un minimum de 2 500 forfaits et 2 500 smartphones seront alloués pour chaque association, les forfaits restants seront répartis en fonction du choix des clients et des collaborateurs. Deux téléphones seront proposés, le Real Me C11 et le Doro 6820.