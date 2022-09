Meta Quest 3 : un leak dévoile les principales caractéristiques (XR2 gen 2, pas d’eye-tracking ni face-tracking, etc.)

Le leaker, youtubeur et analyste de la VR/AR Brad Lynch (aka ‘SadlyItsBradley’) a de nouveau eu la main chaude en récupérant ce qui semble bien être les schémas en CAO du prochain Meta Quest 3, le successeur du casque VR grand public Meta Quest 2. Les trois fiches de schémas dévoilent les principales caractéristiques du casque, à savoir un processeur XR 2 de seconde génération, 2 caméras pour le tracking des mouvements sur 6DOF, 4-camera pour le scan de l’environnement (2 en noir & blanc + 2 en RGB), un capteur de profondeur, 2 dalles LCD avec lentilles Pancake, un ajusteur mécanique d’IPD (écart interpupillaire), un seul ventilateur interne, et dans la liste des points qui fâchent l’absence d’eye tracking ou de face tracking et aucune batterie à l’arrière.

La présence d’un XR2 2nd Gen en lieu et place du XR3 qui sera disponible en milieu d’année prochaine fait dire à Brad Lynch que le Meta Quest 3 est sans doute déjà rentré dans la phase de préproduction, Meta désirant visiblement le lancer sur le marché le plus rapidement possible, sans doute quelques semaines après la présentation du Meta Quest Pro au mois d’octobre. L’accélération du lancement du Meta Quest 3 pourrait avoir pour origine l’arrivée prochaine sur le marché du Pico 4, dont la fiche technique est un bon gros cran au-dessus de celle du Meta Quest 2.