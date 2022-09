PlayStation Plus octobre 2022 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Sony présente la liste des jeux PS4 et PS5 qui seront offerts avec le PlayStation Plus durant le mois d’octobre. Cela concerne ici l’abonnement Essential, à savoir l’abonnement standard qui permet de jouer en ligne, avoir quelques jeux offerts, des réductions sur le PlayStation Store et la sauvegarde des jeux sur le cloud.

Liste des jeux offerts avec le PlayStation Plus en octobre 2022

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus en octobre est Hot Wheels Unleashed (PS4, PS5). Collectionnez les meilleurs véhicules de l’univers Hot Wheels, construisez des circuits exceptionnels et prenez part à des courses époustouflantes. Débloquez de nouveaux véhicules et faites la course aux côtés de vos amis avec le mode écran partagé à 2 joueurs ou affrontez jusqu’à 12 joueurs dans des défis en ligne.

En deuxième jeu, on retrouve Injustice 2 (PS4). L’équipe de Mortal Kombat fait son retour dans l’univers de DC avec la plus grande équipe de super-héros jamais vue. Incarnez des super-héros ou des super-vilains revisités et disputez des combats titanesques aux quatre coins du monde. Vous pouvez vous affronter en local comme en ligne, ou encore plonger dans l’intrigue d’une campagne solo opposant Batman au régime de Superman. Les récompenses obtenues combat après combat vous permettront d’équiper, de personnaliser et de faire évoluer votre équipe.

Enfin, le troisième jeu offert est Superhot (PS4). Brouillant les frontières entre stratégie et carnage, Superhot est le jeu de tir à la première personne où le temps n’avance que lorsque vous bougez. Vous ne pourrez ni régénérer votre santé ni disposer de munitions illimitées. Vous serez seul contre tous. Ramassez les armes des ennemis tombés, tirez, tranchez et faufilez-vous dans un ouragan de balles au ralenti.

Les jeux du PlayStation Plus pourront être téléchargés dès le 4 octobre.