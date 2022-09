Wild Hearts : la réponse prometteuse d’EA au Monster Hunter de Capcom (trailer)

C’est un combat titanesque qui s’annonce. A ma gauche, le très populaire Monster Hunter, véritable référence dans le genre du « jeu de chasse-action contre des grosses bestioles bien énervées », et à ma droite, Wild Hearts, la réponse directe d’EA mais aussi des studios Omega Force et Koei Tecmo au blockbuster de Capcom. Annoncé en catimini lors du dernier TGS, Wild Hearts se montre enfin via un trailer de gameplay étonnamment convaincant.

L’univers japonisant d’Azuma, le design fouillé des créatures géantes appelées Kemono, les tourelles Karakuri aux usages divers (pendre de la hauteur, immobiliser une bestiole, etc), c’est peu dire que ce Wild Hearts parvient à s’incrire dans les pas de son illustre prédécesseur tout en apportant une bonne brassée d’idées neuves.

Wild Hearts sera jouable aussi bien en solo qu’en multijoueurs et EA oblige, il n’est pas ici question d’exclusivités sur telle ou telle plateforme puisque le jeu sera disponible le 17 février 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.