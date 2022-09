Runner : du shoot et de la moto à toute berzingue, bientôt sur Meta Quest 2 (trailer)

Si le Meta Quest 2 a pris une belle claque technologique avec l’annonce du Pico 4, il n’en reste pas moins que la plateforme de Meta garde pour elle un atout de taille : des exclusivités de très bon niveaux et en grand nombre (RE4, Vader Immortal, ForeVR Bowl, etc.). Une nouvelle exclusivité (sur casque VR autonome) pointe le bout de ses pixels : Runner est un mélange entre le shoot et la course poursuite moto, le tout dans un univers futuriste qui rappelle un peu Akira. Le jeu est déjà disponible sur Steam, et comme souvent, les développeurs ont réalisé un petit miracle en effectuant un portage de qualité sur une machine d’à peine 0,7 tflops de puissance.

Le trailer de la version Quest 2 précise la date de sortie, fixée au 6 octobre prochain, et au passage nous montre que l’on n’y perdra pas beaucoup par rapport à la version PCVR. C’est rapide, ultra nerveux, et les effets d’explosion sont spectaculaires.