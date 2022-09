Pixel 7 Pro : les specs complètes en fuite (dalle QHD+, Tensor seconde gen, capteur 50 mégapixels, etc.)

A quelques jours de la présentation officielle des prochains Pixel 7 et Pixel 7 Pro, le leaker Yogesh Brar a lâché la fiche de specs du Pixel 7 Pro, une fiche qui « confirme » au passage quelques fuites de ces dernières semaines. Le Pixel 7 Pro disposerait donc d’un écran 6,7 pouces LPTO et QHD+ avec un taux de rafraichissement de dalle de 120 Hz (fréquence sans doute variable), d’un processeur Tensor de seconde génération épaulé par 12 Go de RAM et le co-processeur de sécurité Titan, de 128 ou 256 Go de stockage, et d’une batterie 5000 mAh avec recharge rapide 30 W. Le mobile tournerait bien évidemment sous Android 13.

Concernant la partie photo, le gros point fort des smartphones de Google, le Pixel 7 Pro aurait droit à un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra large de 12 mégapixels, et un téléobjectif de 48 mégapixels. A noter que le capteur téléobjectif serait un Samsung GM1, qui remplacerait donc le Sony IMX586 de la génération précédente (Pixel 6 Pro). Enfin, le capteur en façade atteindrait 11 mégapixels. LEs nouveaux Pixels 7 seraient disponibles à la vente le jour même de leur présentation officielle, soit le 6 octobre prochain.