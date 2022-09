Vivo dévoile le X Fold+, un smartphone pliable particulièrement bien doté (Snapdragon 8+ Gen 1, lecteur d’empreinte à ultrasons, capteur Zeiss, etc.)

Comme prévu, Vivo vient de dévoiler le X Fold+, version boostée du X Fold déjà disponible en Chine depuis quelques mois. Le design est d’aillerus identique entre les deux modèles, mais heureusement, il y a d’assez gros changements à l’intérieur. Le Vivo X Fold+ arbore une dalle externe Amoled LPTO 6,53 pouces (format 21:9) et 120 Hz ainsi qu’une dalle interne pliable Amoled LPTO 8,03 pouces (2160 x 1916 px) et 120 Hz. Le plus beau ? Les deux dalles disposent chacune d’un lecteur d’empreinte 3D à ultrasons.

A l’intérieur du boitier, on retrouve un désormais traditionnel Snapdragon 8+ Gen 1 épaulé par 12 Go de RAM et 256 Go de capacité de stockage. La batterie 80W de 4730 mAh (légèrement mieux que les 4600 mAh du X Fold) devrait garantir une autonomie correcte même si cela nous semble un peu léger pour un smartphone pliable avec écran 8 pouces. La recharge sans fil est assurée en 50 W. Le tout fonctionne sous Origin OS Ocean (une surcouche Android 12).

Pour la partie photo, Vivo a travaillé en collaboration avec Zeiss. In fine, le X Fold+ dispose d’un bloc photo similaire à celui du X Fold, soit un capteur principal 50 mégapixels ( f/1,8), un capteur ultra grand-angle 48 mégapixels (f/2,2), un zoom optique 2x de 12 mégapixels (f/2) et et un zoom périscopique de 8 mégapixels (f/3,4). Le capteur en façade est un 16 mégapixels (f/2,5). Le point noir maintenant : le Vivo X Fold+ est uniquement annoncé pour le marché chinois, à l’instar d’ailleurs de son prédécesseur. Le tarif démarre à 9 999 yuans (environ 1 449 euros).