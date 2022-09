TikTok risque une amende pour sa protection insuffisante des données des enfants

L’agence britannique de protection des données (ICO) envisage une amende de 27 millions de livres (30 millions d’euros) contre TikTok pour ne pas avoir suffisamment protégé les données personnelles d’enfants utilisateurs.

L’ICO indique dans un communiqué avoir mené une enquête montrant que l’entreprise pourrait avoir enfreint la législation britannique de protection des données entre mai 2018 et juillet 2020. Le régulateur dit avoir émis à l’encontre de TikTok une notice d’intention, un document légal avertissant d’une amende potentielle.

L’enquête montre que les données d’enfants de moins de 13 ans pourraient avoir été traitées sans consentement parental et sans avoir informé les utilisateurs dans un langage concis, transparent et facile à comprendre. Aucune décision n’a pour l’instant été prise et les conclusions sur des violations de la loi ne sont pas encore définitives, l’ICO attendant à présent les explications de TikTok.

« Nous voulons que les enfants puissent apprendre et faire l’expérience du monde numérique mais avec des protections adéquates de leurs données personnelles », a commenté John Edwards, le commissaire de l’ICO. Il précise que son agence examine la manière dont « 50 services en ligne différents respectent la loi sur les données numériques des enfants et nous avons six autres enquêtes sur des entreprises qui n’ont pas, selon nos conclusions initiales, pris leurs responsabilités face aux données des enfants suffisamment au sérieux ».