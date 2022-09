Starship : le lancement du gros lanceur de SpaceX serait imminent

Il y a 6 jours, SpaceX a réussi le test crucial d’allumage statique du Starship (prototype Booster 7), un gros lanceur qui doit servir de premier « brouillon » de la fusée géante qui sera utilisée pour voyager un jour jusqu’à Mars. Cette franchie, il reste encore quelques obstacles à franchir avant la mise à feu et un premier décollage vers l’espace. Le Starship doit encore passer par le « wet dress rehearsal », un test global de mise à feu qui va du remplissage des réservoirs jusqu’au compte à rebours, et il faudra ensuite procéder à l’allumage simultané des 33 moteurs, ce qui s’annonce déjà beaucoup plus périlleux que la mise en route de 7 moteurs.

Booster 7 transported back to the Starship factory for robustness upgrades ahead of flight pic.twitter.com/NfMCsX0PrY — SpaceX (@SpaceX) September 22, 2022

Malgré ces étapes obligatoires, Elon Musk se montre confiant et annonce sur son compte Twitter que le lancement du Starship pourrait intervenir vers la fin du mois d’octobre. De fait, SpaceX semble en effet vouloir accélérer le pas: le 22 septembre, la firme d’Elon Musk annonce que le Starship doit retourner au hangar pour des évaluations de solidité « avant le vol » d’essai. Un petit retour sur le pas de tir pour le wet dress rehearsal et l’allumage des 33 moteurs, et il sera alors temps de se lancer dans le grand bain de l’espace…