Instagram et WhatsApp bloqués en Iran suite aux manifestations anti-foulard

Les manifestations ont redoublé en Iran suite à la mort le 16 septembre dernier de la jeune Mahsa Amini (une militante anti-foulard de 22 ans qui venait d’être arrêtée par la Police iranienne des mœurs). L’ampleur de la colère est telle que les autorités ont décidé il y a quelques jours de mettre le pays sous cloche en bloquant presque tous les accès à l’internet. WhatsApp et Instagram ne sont désormais plus accessibles en Iran (Facebook et Twitter sont déjà inaccessibles depuis des années), et même un VPN ne permet pas de contourner ce blocage.

La fermeture du réseau internet a été progressive: les villes de Téhéran et Sanandadj ont été les premières concernées (c’est aussi là que se tenaient les manifestations les plus massives) puis la censure du net a frappé la région du Kurdistan avant de s’étendre à l’ensemble du pays. La dernière grande coupure internet en Iran remonte à 2019, après déjà des manifestations de protestations, cette fois contre la hausse des prix du carburant. La répression sévère qui s’en était suivie a fait des dizaines de victimes.