James Webb : un problème a été détecté sur l’instrument MIRI

James Webb est bien le télescope spatial le plus puissant au monde, et les clichés de l’espace profond qu’il délivre régulièrement le prouvent assez aisément. Mais James Webb n’est pas invincible, et connait son premier vrai pépin technique depuis son lancement. Il y a trois jours, les équipes de la NASA ont en effet détecté un problème sur l’instrument MIRI (Mid-Infrared Instrument) fonctionnant à très basse température ( – 266° C), au point que certaines observations prévues ont été reportées.

Plus précisément, les ingénieurs de la NASA se sont rendus compte que l’un des éléments de MIRI, une roue qui permet de sélectionner la longueur d’onde qui sera utilisée lors de l’observation (entre trois modes d’observation possibles), ne fonctionnait plus correctement. Cette roue de sélection aurait en effet tendance à entrer en friction depuis la fin du mois d’août, un soucis qui impacte principalement le mode d’observation par MRS (spectroscopie à résolution moyenne). La NASA s’empresse de rassurer toutefois, si le MRS est en suspend, cela ne signifie pas pour autant que James Webb ne peut pas poursuivre ses observations avec les trois autres instruments (imageur, spectroscope à basse résolution et coronographe).