Space Ludens : le studio Kojima Productions et la NASA teasent… une montre bracelet !

L’association est improbable, et le produit de cette association l’est encore plus. La NASA et le studio Kojima Productions ont en effet participé ensemble à la création d’une montre bracelet baptisée Space Ludens, Ludens étant le nom du petit astronaute étrange qui tient lieu de mascotte du studio. L’horloger Anicorn s’est chargé de la fabrication de cette montre dont on distingue à peine le design sur le teaser ci-dessous. On parvient tout de même à voir la gamme de couleur utilisée (du gris et de l’argent), quelques éléments dorés, le logo de la NASA sur le cadran, ainsi que l’inscription « Extra-Vehicular Creative Activity Suit ». Le logo Kojima Productions est quant à lui inscrit à l’arrière du boitier

SPACE LUDENS by KOJIMA PRODUCTIONS × NASA × ANICORN WATCHES

The correlation of Time, Space and Homo Ludens@Kojima_Hideo @HIDEO_KOJIMA_EN@KojiPro2015 @KojiPro2015_EN Coming soon – 27 Sep 2022

Exclusively on https://t.co/ItVupBWStv

___

Animation by Morning Giants Studio pic.twitter.com/XTgePvHXYv — ANICORN (@Anicorn_Watch) September 21, 2022

Voilà qui est donc pour le moins étrange, mais on devrait en savoir bien plus le 27 septembre prochain, jour de présentation officielle de la toquante. Les personnes intéressées devront réagir vite : seuls 600 exemplaires de la Space Ludens seront proposés à l’achat, sachant qu’une centaine de ces modèles seront livrés avec un masque de crâne tout à fait digne de la réputation « WTF » du studio Kojima.