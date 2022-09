James Webb nous livre un incroyable cliché de Neptune… avec ses anneaux !

Dans la série « les cassages de rétine de James Webb » je voudrais… Neptune ! Le télescope spatial le plus puissant au monde vient de livrer un impresionnant cliché de la de notre système solaire. Cela faisait plus de trois décennies que l’on avait plus vu les bandes de poussières à peine visibles de Neptune (eh oui, Saturne n’est pas le seul à avoir un anneau…) et c’est surtout la première fois que l’on peut ces « anneaux de Neptune » dans la gamme infrarouge, le point fort de James Webb en lien avec son immense miroir. A noter que même Voyager 2 n’avait pu saisir ces anneaux de poussière alors qu’à un moment de son parcours, la sonde a été plus proche de Neptune que James Webb.

Neptune entouré de ses 7 lunes (6 visibles)

Sur l’image prise par Webb, on distingue les nuages de glace de l’hémisphère sud de Neptune, des nuages qui reflètent le soleil (d’o les petites tâches brillantes sur l’image). sur la zone de l’équateur, on distingue encore une trace lumineuse qui correspond à une zone de vents violents et de tempêtes. James Webb a même réussi à capturer un peu de détail du pôle nord de Neptune, une zone généralement cachée aux regards des télescopes.