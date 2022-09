Microsoft organise une conférence Surface pour le 12 octobre

Microsoft annonce la tenue d’une nouvelle conférence le 12 octobre prochain pour se consacrer à la Surface. Le rendez-vous est donné à 16 heures (heure française). La société ne précise pas pour l’instant si ce sera uniquement en ligne ou si la presse sera invitée sur place.

À quoi s’attendre pour cette conférence du 12 octobre par Microsoft ? Le groupe ne le dit pas, il se contente de proposer l’image colorée ci-dessus. Mais les différentes rumeurs et autres fuites permettent plus ou moins de savoir quelles seront les annonces.

Il faut s’attendre à découvrir une nouvelle Surface Pro 9 qui combine les configurations Intel et ARM, et peut-être même de nouvelles couleurs, notamment saphir (bleu) et forêt (vert), en plus des couleurs existantes que l’on retrouve depuis un moment avec la Surface Pro.

Une autre annonce devrait être un nouveau Surface Laptop. L’ordinateur portable aurait des processeurs Intel de 12e génération, mais il n’y a pas d’informations sur les autres composants.

De plus, Microsoft devrait présenter son Surface Studio 3, sachant que les accessoires le concernant ont déjà fuité. Pour rappel, l’actuel Surface Studio a vu le jour en 2018, autant dire qu’une mise à niveau de l’ordinateur de bureau est attendue.

Enfin, Microsoft pourrait présenter une nouvelle paire d’écouteurs Surface Earbuds et d’autres accessoires. Et qui sait, il y aura peut-être des surprises.