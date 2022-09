Sonic Prime : un teaser et une fenêtre de sortie pour la série animée Netflix

Toujours aussi populaire malgré des production filmiques et vidéoludiques pas toujours glorieuses, Sonic s’apprête à débouler à toute vitesse sur la plateforme du géant du streaming. Netflix vient en effet de teaser sa nouvelle série d’animation 3D Sonic Prime, et pour le peu qu’on puisse en voir, le niveau de réalisation générale semble plus que correct. Le teaser est court mais nous permet de voir Sonic en compagnie de Shadow et de Big the Cat, sans oublier bien sûr ce satané Dr. Robotnik et sa grosse moustache de vainqueur.

He'll shatter your world. Sonic Prime is coming to Netflix Winter 2022! pic.twitter.com/ux5QLETJh4 — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) September 20, 2022

Pas grand chose n’a fuité sur le scénario (qui devrait tenir sur un ticket de métro), mais l’on sait tout de même que la voix originale de Sonic sera assurée par Deven Mack. En sus du teaser, Netflix précise la fenêtre de diffusion de la série, qui sera donc visible sur le service quelque part durant l’hiver prochain. Avec un peu de chance ou de sens marketing, la sortie de la série pourrait suivre de peu le lancement du jeu vidéo Sonic Frontiers programmé de son côté au 8 novembre prochain.