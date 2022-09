Deathloop est disponible dans le Xbox Game Pass

Deahtloop, le superbe FPS-puzzle-boucle temporelle d’Arkane disponible jusqu’ici uniquement PlayStation et PC, vient tout juste de débarquer dans le service Xbox Game Pass et sur le Xbox Game Store. L’exclusivité temporaire sur PS5 ressemblait à une anomalie, Arkane appartenant à Microsoft au moment de la sortie du titre. Oui mais voilà, Microsoft a tenu à respecter les engagements pris avec Sony avant le rachat de Zenimx/Bethesda, ce qui fait que Deathloop, mais aussi Ghostwire: Tokyo (Tango Games) ont grossi pour un temps le catalogue de titres exclusifs PlayStation.

Outre l’arrivée sur le Game Pass, Deathloop est aussi disponible sur le PS Plus Extra et Premium, ce qui découle là encore des accords antérieurs passés entre Arkane et Sony. Mieux encore, le jeu est totalement jouable crossplay entre les joueurs PS5, Xbox Series et PC.

Arkane profite de cette arrivée sur le Game Pass pour proposer une mise à jour gratuite de son jeu baptisée Goldenloop. Cette mise à jour apporte le crossplay donc, une nouvelle habileté du nom de Fugue – un projectile qui peut ralentir et confondre les cibles pour les rendre brièvement inoffensives – de nouvelles compétences « Masquerade » pour le personnage de Julianna, une nouvelle arme, le Halps Prototype, qui dézingue avec facilité les tourelles et les caméras ennemies même dans des angles impossibles, un nouvel ennemi, le Paint-Bomber qui se jettera comme un fou sur le joueur avec sa ceinture d’explosif activée, et des nouvelles fins pour clore le jeu en beauté.