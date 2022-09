La France va dépenser 9 milliards d’euros dans le secteur spatial

L’annonce était pour le moins inattendue : en ouverture du Congrès international d’astronautique qui se tenait hier 18 septembre, la Première ministre française Élisabeth Borne a annoncé que la France allait dépenser dans le secteur spatial plus de 9 milliards d’euros sur les trois prochaines années ! 9 milliards d’euros, c’est tout de même 1/4 de mieux que le budget alloué à l’aérospatiale sur la période précédente. Le CNES devrait être le premier bénéficiaire de cette manne, sachant qu’une partie de ce budget sera ensuite redistribuée à l’ESA (agence spatiale européenne).

Philippe Baptiste, le président du CNES, s’est réjoui de cette grosse rallonge budgétaire : « C’est une très bonne nouvelle. Nous devons maintenant décider quelle fraction de ces neuf milliards sera dédiée à l’ESA et quelle partie sera dédiée au CNES et à d’autres types de programmes ». Outre l’annonce de ce budget revu à la hausse , la première Ministre a aussi rappelé l’urgence pour la France de se doter de lanceurs performants afin de ne plus être « dépendant d’autres partenaires pour lancer nos satellites ». A l’heure des SpaceX, Blue Origin et des velléités de la Chine, il est en effet temps pour l’Europe de réagir, et pour Ariane 6 de rentrer en scène…