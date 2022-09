Pixel 7 Pro : le processeur Tensor Core 2 passe une tête sur Geekbench

Suite à une avalanche de fuites ces dernières semaines, l’on sait déjà presque tout du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro. Après le design, l’écran et quelques composants, c’est au tour du processeur « maison » Tensor Core 2 de faire parler de lui. La nouvelle puce de Google a tout récemment passé une tête dans Geekbench 5.0, ce qui, outre les scores, nous informe sur l’architecture globale de la puce. Google ne se serait donc pas trop foulé sur cette génération de processeur puisque le Tensor Core 2 disposerait des mêmes cœurs de puce que le Tensor Core premier du nom, soit deux cœurs Cortex-X1, deux Cortex-A76 et quatre Cortex-A55 (la puce étant épaulée par 12 Go de RAM).

All this, combined with the 4nm process node that’s used for the chip, contribute to a ~10% multi-core performance enhancement with a negligible single-core change. pic.twitter.com/lSLlpwHP1U

— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) September 16, 2022