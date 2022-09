Samsung se fixe un objectif zéro carbone… à 2050

Il ne faudra pas être trop pressé. Le géant sud-coréen Samsung vient en effet d’annoncer qu’il comptait atteindre l’objectif « zéro carbone » (ou zéro émission carbone)… d’ici 2050. Cette date pourtant lointaine semble déjà être un défi de taille pour Samsung, qui va débloquer près de 5 milliards d’euros sur 7 ans pour modifier drastiquement son mode de production. La division Device eXperience (DX) en charge des mobiles et des écrans pourrait même atteindre cet objectif dès 2030.

Device eXperience est responsable pour 10 % des émissions de CO2 et de gaz à effets de serre produits par chaque année par Samsung – soit près de 2 millions de tonnes de gaz à effet de serre sur 20 millions de tonnes au global -, ce qui signifie que cet effort sera de toute façon très insuffisant, 90% des émissions carbone de Samsung provenant de la production de puces, semi-conducteurs et autres composants électroniques (capteurs photo par exemple).

Samsung réfléchit à des solutions pour réduire son empreinte carbone, et notamment à des technologies de « capture » du carbone (la nouvelle licorne des géants de la tech). L’autre objectif urgent est de convertir aux énergies vertes la supply chain basée en Chine (et ailleurs). Plus que des mots et des effets d’annonce, on attendra surtout de Samsung les premières décisions fortes qui montreront que le géant de l’électronique a décidé de ne plus être à la traine sur la question du réchauffement climatique.