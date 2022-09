[TGS 2022] Ni no Kuni: Remastered débarque aujourd’hui dans le Xbox Game Pass !

Xbox profite du TGS 2022 pour consolider son énorme campagne de séduction auprès des joueurs japonais. Après la confirmation des JRPG Persona dans le Game Pass, c’est au tour de Ni no Kuni: La Vengeance de la Sorcière Céleste Remastered (ouf !) de s’inviter dans le service par abonnement de Microsoft. Mieux encore, le jeu est disponible dès aujourd’hui dans le Xbox Game Pass ! Et parce que deux belles annonces valent mieux qu’une, on apprend aussi que Ni no Kuni II : L’Avènement d’un Nouveau Royaume sera disponible dans le Xbox Game Pass en 2023.



Exclusif à la PlayStation depuis sa sortie il y a trois ans, Ni no Kuni : La Vengeance de la Sorcière Céleste Remastered devient forcément l’un des tous meilleurs JRPG de la Xbox. Le jeu est aussi disponible à l’achat, mais en démat seulement. Pour rappel, Ni no Kuni est une JRPG aux mécanique de gameplay classiques pour le genre, mais qui bénéficie surtout d’une superbe DA réalisée en partie par le studio Ghibli.