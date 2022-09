Cryptomonnaies : Binance compte se renforcer en France

Binance, l’une des principales plateformes d’échange de cryptomonnaies au monde, va renforcer sa présence en France, devenue sa « principale base » en Europe, a annoncé son patron Changpeng Zhao, aussi connu sous le nom CZ.

« Nous avons aujourd’hui 150 personnes à Paris et nous prévoyons d’en embaucher environ 200 autres d’ici la fin de l’année », a-t-il affirmé lors d’une convention sur les cryptomonnaies organisée par Binance. Paris « est la plus grosse base » de Binance en Europe « et la plupart des choses que nous faisons en Europe sont faites ici », a dit le milliardaire. Il a notamment complimenté la démarche française en matière de régulation des cryptomonnaies.

Le secteur se heurte en général dans le monde à des « problèmes réglementaires, à un manque de clarté », mais « c’est beaucoup moins un problème en France », a-t-il souligné. Les régulateurs français sont « très clairs, très francs », et « réactifs », a-t-il assuré, relevant en particulier que les différentes institutions publiques appelées à intervenir sur les cryptomonnaies étaient « alignées », ce qui n’est pas le cas forcément ailleurs.

Emmanuel Macron et son gouvernement « soutiennent fortement le Web3 », nouvelle ère d’Internet dont les cryptomonnaies sont une pièce essentielle, a indiqué de son côté le ministre délégué au Numérique, Jean-Noël Barrot, également présent. « Nos régulateurs ont acquis avec le temps une compréhension très fine de ce qu’est la finance sur la blockchain », a-t-il ajouté.

Binance a par ailleurs annoncé un programme en partenariat avec le réseau d’écoles numériques Simplon pour former 10 000 personnes en France aux applications liées au Web3 et à la blockchain. Ce programme prévoit de viser tout particulièrement les femmes, les personnes éloignées du numérique, de la formation et de l’emploi, les TPE-PME et les jeunes, selon Binance et Simplon.