Les Sims 4 va devenir gratuit sur PC, Mac et consoles

Electronic Arts et Maxis annoncent que leur jeu Les Sims 4 va devenir gratuit à compter du 18 octobre 2022. Ce sera le cas sur les différentes plateformes : PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Voici ce qu’annoncent les studios :

Nous avons accueilli des millions de joueurs et joueuses dans Les Sims, et nous les avons vu(e)s avec admiration laisser libre cours à leur imagination et partager leurs idées, leurs expériences et des représentations d’eux ou d’elles-mêmes, à la fois dans le jeu et dans la vraie vie. Notre communauté n’a cessé de nous inspirer en créant des milliards de Sims uniques, en racontant d’innombrables histoires et en imaginant des constructions incroyables.

C’est avec un grand bonheur que nous continuons à accueillir de nouveaux membres pour créer de nouvelles histoires et explorer sans limites. Le jeu Les Sims a toujours mis à l’honneur de nouvelles façons de jouer et offre une infinité de possibilités à explorer. À partir du 18 octobre 2022, le jeu de base Les Sims 4 sera disponible en téléchargement gratuit pour tous les nouveaux joueurs et joueuses sur PC via EA app ou Origin, Mac via Origin, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One.